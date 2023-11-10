Нацрада дозволила трансляцію в Україні 22 нових іноземних каналів. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Детектор Медіа. Рішення було прийнято на засіданні 9 листопада.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала 22 лінійні іноземні медіа.

Яким каналам дозволили трансляцію в Україні

Серед них:

Група каналів Discovery (Велика Британія): Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Travel Channel, Food Network. Контент каналів присвячений стилю життя, тваринному світу, природі, відпочинку, здоров’ю, подорожам, культурі, освіті та просвітництву.

Канали Рудольфа Кірноса («Ру мьюзік інк», США): 4ever drama, 4ever cinema, 4ever theater, UA Music, Black, Viva Latino. Контент каналів включає фільми, серіали, театральні постановки, музичні відеоклипи, а також програми про культуру, мистецтво та музику.

Канали «Поверхность-інвест» (США): Raz 1, Raz 2, Raz 3, Pv+, Kino 2, Sport 5, Sport 6. Контент каналів присвячений стилю життя, відпочинку, подорожам, культурі, освіті, а також дитячим, спортивним та медичним темам.

Детальніше про ці канали

Discovery – один з найбільших у світі медіаконгломератів, який спеціалізується на виробництві та дистрибуції контенту в галузі документального кіно, реаліті-шоу, розважальних програм, дитячих та сімейних програм.

За інформацією регулятора, програма Animal Planet транслюватиметься 19-ма мовами для споживачів 28 країн. Решта каналів — двомовні. Глядачам буде доступний контент про стиль життя, відпочинок, здоров’я, подорожі, а також культурологічний, освітній, просвітницький.

Канали Рудольфа Кірноса відомі своїми фільмами, серіалами та музичними відеокліпами.

ТОВ «Ру мьюзік продакшн» хотіла зареєструвати шість каналів на початку серпня. Однак каменем спотикання стало мовне питання. У заявці, поданій до Нацради, мова каналів вказана як російська. Під час засідання представник каналів Рудольф Кірнос сказав, що насправді канал Black виходить англійською, а Viva Latino — іспанською, UA Music — українською. Лише кіноканали виходять російською, тому що в ефірі фільми, випущені ще до 1991 року. Переважно це старі радянські фільми. Виявилося, що при поданні заявки на реєстрацію представники каналів припустилися помилки та випадково вказали російську мовою всіх каналів. Тому члени Нацради були не готові ухвалювати рішення і вирішили перенести розгляд питання для того, щоби внести зміни в документи. Відтоді це питання на засідання не виносили.

Канали «Поверхності-інвест» створені для аудиторії країн Східної Європи та Балтії.

Телеканали розраховані на споживачів України, Латвії, Литви, Естонії, Молдови. Трансляція їх ведеться із США. Формат програм — про стиль життя, відпочинок, подорожі, просвітницький, культурологічний, а також дитячий, здоров’я, фільмовий, спортивний. Правовласник цих іноземних лінійних медіа — ТОВ «Мрія медіа продакшенс» (Mriya Media Productions, llc), США.

Національна рада також дозволила транслювати в Україні канали Travelxp 4K та Travelxp (HD), орієнтовані на аудиторію країн Європи, США та Азії. Контент каналів присвячений подорожам, культурі та природі.

Крім того, Нацрада дозволила транслювати канали Trace Sports Stars та Gagsnetwork.

Зазначається, що раніше іноземним каналам, щоби провайдери платного телебачення могли легально транслювати їх у своїх мережах, потрібно було потрапити до списку адаптованих каналів, які відповідають Європейській конвенції про транскордонне мовлення й українському законодавству. Однак після вступу в дію закону «Про медіа» дозволяється ретранслювати без обмежень канали з країн ЄС. Решта іноземних медіа мають зареєструватись у Нацраді.

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