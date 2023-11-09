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Ще 16 сайтів пов’язаних з рф заборонили в Україні – перелік

Журналіст
Ще 16 сайтів пов'язаних з рф заборонили в Україні перелік
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9 листопада Нацрада заборонила 16 сайтів пов’язаних з рф. Їх не можна буде транслювати на території України.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

“Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України “Про медіа” і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедіатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КІНОГО;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • КіноЗапас;
  • Кіон;
  • Бачу;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Що стало причиною для блокування

Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.

Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

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