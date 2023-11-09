Ще 16 сайтів пов’язаних з рф заборонили в Україні – перелік

9 листопада Нацрада заборонила 16 сайтів пов’язаних з рф. Їх не можна буде транслювати на території України.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

“Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України “Про медіа” і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

КІНОГО;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Що стало причиною для блокування

Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.

Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

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