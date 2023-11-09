Ще 16 сайтів пов’язаних з рф заборонили в Україні – перелік

9 листопада Нацрада заборонила 16 сайтів пов’язаних з рф. Їх не можна буде транслювати на території України.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.
“Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами”, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України “Про медіа” і не можуть транслюватися на території країни.
До переліку було внесено такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV);
- Амедіатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КІНОГО;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- КіноЗапас;
- Кіон;
- Бачу;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Що стало причиною для блокування
Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.
Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.
Ще новини України: Коли можлива заборона Telegram в Україні – Данилов пояснив поточну ситуацію