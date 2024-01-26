Мінреінтеграції оновило перелік територій бойових дій і ТОТ з 25 січня

Мінреінтеграції оновило перелік територій бойових дій і ТОТ. Оновлений перелік діє з 25 січня, передає НСН.

Мінреінтеграції наказом від 20 грудня 2023 року № 363 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Зазначений наказ набув чинності 25 cічня 2024 року.

Сам Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Оновлений перелік територій бойових дій і ТОТ можна подивитися ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Уряд підвищив зарплати особам, які працюють на території активних бойових дій