Чому військовим відмовляють у виплаті “бойових”: основні причини

Українські військові, які брали безпосередню участь у бойових діях, можуть розраховувати на грошові виплати від держави у розмірі до 100 тисяч грн. Але є ряд підстав, чому ці виплати можуть не надатись.
Зокрема юристи Національної асоціації адвокатів України виділяють декілька випадків. Хоча вони наголошують й на тому, що єдиної правової позиції немає. Передає НСН.
Чому військовим відмовляють у виплаті “бойових”
Для отримання виплати військові мають пройти ряд процедур, а також подати відповідну заяву до ТЦК та СП. Проте частим випадком є те, що ці заяви не задовольняють.
Найбільш поширеними є три основні групи підстав для залишення позовних вимог військовослужбовців без задоволення:
- Ненадання доказів безпосередньої участі у бойових діях (або у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії);
- Не включення особи до наказу про виплату винагороди у зв’язку з притягненням до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності (у випадку вчинення правопорушення, накладення стягнення чи покарання);
- Докази, надані позивачем, не відповідають вимогам відомчих наказів або надані з порушенням процедури.
У випадках, коли у військовослужбовців відсутні докази їхньої участі у бойових діях, є шість основних аргументів, які стають підставами для відмови:
- Недостатність доказів. Суди вказують, що позивач не надав достатніх документальних підтверджень своєї участі в конкретних бойових діях чи заходах, зокрема, наказів командування, рапортів та інших документів в оскаржуваний період.
- Відсутність документів. Суди зауважують, що до матеріалів справи не було включено документів від командування Оперативного угруповання військ, які б підтверджували участь позивача в заходах з національної безпеки і оборони або які підтверджували б переміщення позивача під час вказаного періоду.
- Відсутність наказів та журналів бойових дій. Ці документи, які зазвичай використовуються для підтвердження участі військовослужбовців у бойових операціях.
- Невідповідність переліку учасників. У одному з випадків зазначено, що військовослужбовець не знаходився у переліку осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях.
- Не спростування доводів відповідача. У одному випадку відповідач надіслав лист, який, за вказівками суду, не був спростований позивачем. В одній із справ, відповідач не спростував заявлені обставини, але суд вважав, що саме це не дає достатніх підстав для визнання цих обставин беззаперечними та безумовними
- Відсутність допустимих доказів. Суд визначає, що докази, представлені позивачем, не є достатньо переконливими та допустимими, оскільки вони не відповідають вимогам інструкції з виплати додаткової винагороди.
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