Погодинні і аварійні відключення у 4 областях: яка ситуація в енергетиці 27 березня

Ситуація в енергетиці 27 березня досить складна. У низці областей застосовувалися погодинні і аварійні відключення світла. На території підстанції у Дніпропетровській області виявлено БПЛА. Через обстріли знеструмлювалась шахта, де перебувало 12 людей.

Про це повідомляє вранці 27 березня Міненерго, передає НСН.

Генерація

Минулої доби через значні пошкодження та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за вказівками диспетчерів НЕК «Укренерго» застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області.

Враховуючи погодні умови, завершено опалювальний сезон у м. Кам’янське на Дніпропетровщині.

Також за командою НЕК «Укренерго» застосовувались зменшення навантаження на об’єкти ВДЕ з 16:07 до 17:14 обсягом 398 МВт.

Дефіциту електроенергії немає. Аварійна допомога не залучатиметься. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії.

Наслідки обстрілів

Через бойові дії знеструмлено шахту на Донеччині (на підприємстві перебувало 12 людей). Станом на ранок шахту заживили.

Внаслідок обстрілів відключилась ПЛ 110 кВ на Сумщині, знеструмлень не було. Під час огляду виявлено обрив дроту, повітряна лінія – в аварійному ремонті.

На території підстанції у Дніпропетровській області виявлено БПЛА. Персонал виведено за межі підстанції, викликано ДСНС. Дрон прибрали з території підстанції.

Через обстріл повітряних ліній на Чернігівщині відключено понад 400 споживачів у 6 населених пунктах.

Стан мереж

Через технологічні порушення короткочасно відключилось обладнання на ПС 110 кВ на Одещині, яка живить залізницю (було порушення руху потягів). Підстанцію оперативно заживлено, рух потягів відновлено.

З технічних причин відключилась ПЛ 110 кВ на Чернігівщині, знеструмився населений пункт. Протягом 20 хвилин усіх споживачів заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,52 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 12 702 МВт*год. Експорту не передбачається.

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