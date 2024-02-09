Сирський зустрівся з Умеровим: обговорили план дій ЗСУ

Сирський зустрівся з Умеровим 9 лютого. Про зустріч новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ і міністра оборони повідомляють на сайті Міноборони, передає НСН.

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський під час першої робочої наради обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.

Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага буде приділена новому роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду, – підкреслив Умєров

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