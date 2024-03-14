Сирський відвідав позиції на Запоріжжі і каже, що запущено ротацію, яка поліпшить ситуацію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції на Запоріжжі і заявляєщо запущено процес ротації, який поліпшить ситуацію на фронті, передає НСН.

Сирський відвідав позиції на Запоріжжі

Продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем, – заявив Сирський

Він зазначив, що ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

Ударні безпілотні системи стають основною ударною зброєю

За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.

В цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу.

Запущено процес ротації

Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад. Продовжую роботу. Слава Україні! – написав Сирський 14 березня

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