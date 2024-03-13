Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, де зараз найскладніша обстановка на фронті. Він побував на двох напрямках, де є загроза просування ворога, передає НСН.

Сьогоднішній день розпочав з переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків, – розповів Сирський

Він зазначив, що після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

Де зараз найскладніша обстановка на фронті

За словами Сирського, в цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась.

Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів, – сказав Сирський

Він зазначив, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат.

Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем, – запевнив генерал

Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу. Ми переможемо! – додав Головнокомандувач

Чи захопили росіяни Невельське?

Зазначимо, що сьогодні в ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення населеного пункту біля Авдіївки.

Російські військові заявили, що нібито захопили селище Невельське на Авдіївському напрямку.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував заяви ворога.

За його словами, українські військові продовжують утримувати селище, а інформація росіян є фейком.

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