Сирський анонсував кадрові зміни на рівні бригад після візиту на фронт. Головнокомандувач перебуває на східному напрямку. Про свої висновки він написав у Телеграм-каналі, передає НСН.

За словами Сирського, у деяких бойових бригадах на Східному фронті будуть проведені кадрові перестановки серед командирів.

Головнокомандувач каже, що протягом останніх днів йому стало зрозуміло, чому бригади, які однаково укомлектовані особовим складом та озброєнням, нерідко показують діаметрально протилежні результати у боротьбі з окупантами.

Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих, – заявив Сирський

Він повідомив, що до окремих бригад, «де є проблеми з підготовкою штабу», були відправлені групи фахівців «для передачі досвіду та надання допомоги».

За результатами роботи з командуванням бригад були прийняті необхідні рішення щодо постачання резервів, боєприпасів, БПЛА та іншого обладнання, стверджує головком.

В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення, – додав він

Сирський зазначив, що продовжує працювати на Східному фронті.

В цілому, сьогодні хочу відзначити дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки, – розповів головком

Він відзначив як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності.

Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою, – підбив підсумки Головнокомандувач ЗСУ

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