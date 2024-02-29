«Особливо напружена ситуація на Запорізькому і Авдіївському напрямках» – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Він виділив два напрямки, де зараз найгарячіше. Про це головком повідомив вранці 29 лютого, передає НСН.

Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка, – написав Сирський

За його словами, тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.

Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, – заявив Сирський

Він каже, що успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.

На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

За словами Сирського, під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів, – запевнив Сирський

Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки. Продовжую працювати, разом до Перемоги! – додав Головнокомандувач

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