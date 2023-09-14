Екс-міністра охорони здоров’я України Степанова заочно арештували, повідомляє Національне антикорупційне бюро, передає НСН.

Заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова Вищий антикорупційний суд.

Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна”. Справу ведуть НАБУ і САП.

Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту “Поліграфкомбінату”, відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.

Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні, – йдеться в повідомленні

Нагадаємо: Максим Володимирович Степанов (нар. 18 серпня 1975, Сковородіно, Амурська область РФ) — український держпосадовець, міністр охорони здоров’я України з 30.03.2020 до 18.05.2021 року, колишній голова Одеської ОДА.

Підозрюваний у відмиванні 450 млн гривень колишній міністр охорони здоровʼя максим Степанов виїхав за кордон на початку цього року. Про таке, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, раніше повідомляли ЗМІ. Країна перебування Степанова не називалася.

Степанова заочно арештували: а що було раніше

На поліграфкомбінаті “Україна” викрито масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

На організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” з 2011 по 2016 роки.

Якраз у 2013 році завершувалася багаторічна епопея, коли Кабмін намагався подолати монополію консорціуму “ЄДАПС” у сфері виробництва бланків документів, зокрема паспортів.

У листопаді 2012 року був прийнятий закон про Єдиний державний демографічний реєстр, який передбачав впровадження електронних біометричних паспортів. Автором відповідного законопроєкту був Василь Грицак (заступник глави Державної міграційної служби), якого українські ЗМІ пов’язували з концерном “ЄДАПС”.

У червні 2013 року “ЄДАПС” виграв тендер на виробництво біометричних паспортів.

Однак 12 червня 2013 року Кабміну вдалося скасувати постанову, якою затверджувалися єдині зразки бланків біометричних документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус. А 15 червня Антимонопольний комітет України скасував результати конкурсу Державної міграційної служби на закупівлю біометричних паспортів у “ЄДАПСу”.

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