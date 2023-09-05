Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони

Верховна Рада України сьогодні, 5 вересня, звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Він займав крісло очільника відомства майже два роки — з листопада 2021-го.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко, передає НСН з посиланням на Громадське.

За регламентом, перед розглядом відставки міністр, якого відправляють у відставку, має право на виступ. Тож Резніков виступав з трибуни перед депутатами.

Напередодні, 4 вересня, Резніков повідомив, що на виконання рішення президента Володимира Зеленського подав до Верховної Ради заяву про відставку. Він зазначив, що до звіту готовий.

За словами Железняка, з-поміж питань до міністра оборони були: дебіторська заборгованість 2,7% від всього обʼєму та скандальні закупівлі.

Як зазначається, Резніков відповів, що правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки, а розслідування журналістів — «фейкові історії, надумані історії і не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів».

«Одразу отримав наступне питання: “А що тоді заступники та директори департаментів роблять у СІЗО?” На що була дана відповідь: “Існує принцип невинуватості, тому давайте не будемо поспішати і будемо чекати вирок суду”», пише Железняк.

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