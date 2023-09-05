Наскільки можлива екстрадиція ухилянтів, що втекли за кордон від мобілізації

Представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський заявив, що екстрадиція ухилянтів, які виїхали за кордон за купленими довідками ВЛК, є юридично можливою. Також він пояснив, як може працювати така процедура, передає НСН.

“Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру”, заявив представник президента.

Також Веніславський наголосив, що екстрадиція громадянина України з території інших держав можлива, якщо було зареєстроване кримінальне провадження та конкретній особі оголошено підозру у кримінальному діянні.

Нардеп додав, що використання придбаних довідок військово-лікарської комісії про непридатність є злочином, адже це використання фальшивих документів.

Сьогодні, 5 вересня, Веніславський зазначив, що наразі масової екстрадиції ухилянтів з-за кордону не буде.

“З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції”, пояснив парламентар в ефірі Радіо Свобода.

За словами Веніславського, з огляду на європейські правові стандарти – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії.

“І остаточне рішення буде за судом. Тому, звичайно, це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою”, додав він.

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