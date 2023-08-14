Ухилянтів, спійманих на кордоні, вистачило б на 5 бригад ЗСУ – ЗМІ

За час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування 5 бригад ЗСУ, пише Financial Times, передає НСН з посиланням на Дзеркало тижня.

Йдеться про 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 тих, кого арештували просто на кордоні через використання підроблених документів.

У своїх твердженнях FT покладається на дані, отримані від українських прикордонників.

“Нещодавня хвиля корупційних скандалів показує, що дехто сплачує тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов’язку”, пише видання.

FT наголошує, що, попри “патріотичний запал”, є люди, які намагаються уникнути призову до армії. За це вони готові платити великі гроші.

Нагадуємо, 11 серпня РНБО заслухала результати перевірок по всій Україні територіальних центрів комплектування. Вони виявилися невтішними – відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців “військкоматів”, а також 33 оголошені підозри.

Тож за підсумками цього засідання президент Володимир Зеленський заявив про звільнення військкомів у всіх областях.

Крім того, Радбез рекомендував головкому Валерію Залужному призначати на вакантні посади офіцерів, які брали участь у бойових діях. Але лише після перевірки СБУ.

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