ССО на Запорізькому напрямку знищили новітній ворожий комплекс РЕБ “ПАЛАНТИН”

ССО разом з HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ “ПАЛАНТИН”. Про це увечері 11 березня повідомляють Сили спеціальних операцій і публікують відео успішної операції, передає НСН.

Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявлено мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ “ПАЛАНТИН”. Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв’язку Сил оборони на цьому напрямку.

Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.

РЕБ “ПАЛАНТИН” – що про нього відомо

Такий комплекс дозволяє «осліпити» в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв’язку.

«Палантин» за потреби може об’єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019.

ССО на Запорізькому напрямку знищили новітній ворожий комплекс: відео

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