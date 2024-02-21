“Містер HIMARS прилетів” на полігон під Волновахою і мінуснув дві роти окупантів (фото, відео)

Містер HIMARS прилетів на полігон під Волновахою і мінуснув дві роти окупантів 20 лютого. Загарбники саме вишикувалися у чистому полі, чекаючи свого командира. НСН розповість подробиці цієї події.

Відомо, що ЗСУ вгатили по мотострілках із Забайкалля: загинуло мінімум 65 російських окупантів. Про це повідомляють російські пропагандисти, які ще вчора обмежувалися лаконічними повідомленнями і натяками, а сьогодні вже викладають фото і відео з полігону, на яких добре видно наслідки успішної роботи ЗСУ.

У середині дня 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, повідомляють джерела.

У цей момент на полігоні на шикуванні як раз перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї рот цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.

Вишикували в чистому полі командири, — коментує те, що сталося один із військовослужбовців, що вижили, на відеозаписі, який він зробив і який розповсюджують росіяни

Також вони публікують фото з полігону, зроблені одразу після удару — на них видно десятки загиблих.

Крім того, блогер-аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у повідомленні у соціальних мережах зауважив, що інформація про інцидент підтвердилась.

Містер HIMARS відпрацював на тверду десятку. Повідомляють про 30 – 70 ліквідованих російських окупантів. Це лише мертвими. Про поранених та покалічених інформації поки що немає, – йдеться у повідомленні.

Містер HIMARS прилетів на полігон під Волновахою: фото, відео

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