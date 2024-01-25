Удар по Іловайську 24 січня: знищено десятки операторів БпЛа

Інформація про удар по Іловайську 24 січня з’явилася у мережі вранці. А тепер почали спливати дуже цікаві подробиці про це, передає НСН.

Збройні Сили України завдали удару по окупованій ворогом території. Приліт відбувся по території військового полігону поблизу Іловайська, у росіян серйозні втрати. Про це повідомляють опозиційні росЗМІ.

Зокрема, канал ASTRA з посиланням на власні джерела, повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені російські військовослужбовці. Офіційно цю інформацію наразі не коментувала ні російська, ні українська сторони.

Як інформує ресурс, про вибухи в Іловайську Донецької області 24 січня близько 15:00 повідомили місцеві жителі. “Повідомляють про прильоти в Іловайську – зафіксовано задимлення в напрямку залізниці”, – зазначали у місцевих російських пабліках.

За даними джерел ASTRA, внаслідок обстрілу, який, ймовірно, відбувся з реактивних систем залпового вогню HIMARS, на військовому полігоні поблизу села Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Їхня кількість встановлюється.

А от Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ дає більш конкретну інформацію. Він підтверджує удар по полігону біля Іловайська 24 січня близько 15.00. За даними цього джерела, українці уразили військову частину № 78528, внаслідок чого загинуло 24 військовослужбовці та 4 отримали поранення.

В свою чергу російський так званий «воєнкор» Романов уточнює, що було знищено операторів БпЛА з проєкту «Судний день».

Романов каже, що хтось розіслав через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку.

Прилетіли Хімарси. Є загиблі, – написав пропагандист

Офіційно ні російська, ні українська сторона не повідомляли про обстріли.

Додамо, що у місцевих чатах є повідомлення жителів, які підтверджують влучання. “А карети швидкої допомоги з військовими мчали містом з сиреною саме в цей час”, – зазначив один із коментаторів у чаті Іловайська.

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