На росії успішно атаковано комплекс «панцирь С-1». Про це інформує Головне управління розвідки України, передає НСН.
ГУР МО України інформує ― 29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс «панцирь С-1», – йдеться у повідомленні
Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.
Після влучання «панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.
Вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.
Вартість російського РГК «панцирь С-1» становить близько 15 мільйонів доларів.
Слава Україні! – йдеться у повідомленні ГУР
На росії успішно атаковано комплекс «панцирь С-1»: відео
Додамо, що цієї ночі безпілотники атакували завод імені Свердлова в Дзержинську – це містоутворююче підприємство в Нижегородській області, яке входить до військово-промислового комплексу Росії. Атака сталася близько другої години ночі. Усього по заводу спробували вдарити три безпілотники. На росії заявляють, що нібито всі вони були придушені силами РЕБ, а жертв та руйнувань немає.
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