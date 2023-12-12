«Ставки величезні, можна програти війну» – США і Україна мають розбіжності у поглядах

США і Україна шукають нову стратегію ведення війни після невдалої спроби контрнаступу. Причому бачення військового керівництва двох держав не співпадають. Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела, передає НСН.

Американське та українське військове керівництво шукають нову стратегію ведення війни проти Росії, яку вони могли б почати реалізовувати на початку 2024 року.

видання The New York Times зазначає, що необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.

США і Україна – в чому розбіжності поглядів

За даними видання, США наполягають на консервативній стратегії, що зосереджена на обороні, нарощуванні сил та постачання.

Водночас Україна хоче перейти в наступ, сподіваючись привернути увагу світу.

Українські офіційні особи розглядають стратегії, які базуються на їхніх успішних ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для переміщення боєприпасів.

Колишній український високопосадовець відмовився обговорювати з виданням стратегії Києва, проте сказав, що новий план уточнюється і є «дуже сміливим».

Водночас Пентагон вирішив направити до Києва генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччині. Генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом України.

Американські чиновники вважають, що ставки величезні, оскільки без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Вони також стверджують, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом.

Розбіжність поглядів українських та американських генералів ускладнює становище України. Київ вважає, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а Вашингтон — південне узбережжя.

Видання зауважило, що українське командування вважало, що оборона на півдні надто міцна, через що її прорив міг спричинити великі втрати. Тому Україна поділила свої сили між сходом і півднем, але «замість рішучого прориву розвинувся глухий кут».

Українські воєначальники заявили, що американські очікування були нереалістичними, особливо з огляду на можливості Повітряних сил ЗСУ.

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