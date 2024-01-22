Заборонити будь-яке транспортне сполучення з росією на 50 років пропонує уряд

Заборонити будь-яке транспортне сполучення з росією на 50 років пропонує український уряд, передає НСН. Відповідну пропозицію Кабмін винесе на розгляд Ради національної безпеки й оборони. Санкції стосуватимуться автомобільного, залізничного, повітряного та морського транспорту.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів від 19 січня.

Так, згідно з пропозиціями уряду, повітряним суднам, які зареєстровані в росії і чиї власники або кінцеві бенефіціари є громадянами росії, можуть заборонити пряме повітряне сполучення з Україною, а також використання повітряного простору держави.

Автобуси й вантажівки, зареєстровані на території рф, теж не зможуть в’їжджати до України.

Крім того, на митну територію держави не зможе в’їжджати залізничний транспорт, якщо його взяла на облік російська залізниця.

Судна під прапором рф, а також ті, чиїми власниками або кінцевими бенефіціарами є росіяни або компанії, зареєстровані в росії, не зможуть плавати у внутрішніх водах та заходити до морських портів України. Такі ж самі обмеження, зокрема, стосуватимуться фізичних і юридичних осіб, щодо яких Україна ввела санкції.

Також серед пропозицій уряду — не визнавати російські кваліфікаційні документи моряків, видані на тимчасово окупованих територіях, а також заборонити громадянам рф працювати на суднах під прапором України.

Уряд має внести ці пропозиції протягом 10 днів. Потім їх має розглянути РНБО.

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