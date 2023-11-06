На фронті загинув автор книги «Спокійної ночі» Максим Петренко – захищав Україну з 2014 року

На фронті загинув автор книги «Спокійної ночі» Максим Петренко. Він захищав Україну у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення Росії знову повернувся на фронт.

Про загибель письменника і воїна повідомила літературна оглядачка Ганна Скоріна у Фейсбуці сьогодні, передає НСН.

Максим Петренко, автор книги «Спокійної ночі» загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось…

Єдине, що я знаю поки- це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня.

Вибачте, в мене нема більше слів. Якщо стане щось більш конкретно відомо я напишу або зроблю репост від тих людей, хто займатиметься похованням, – написала Ганна Скоріна

Загинув автор книги «Спокійної ночі» Максим Петренко – що про нього відомо

Про Максима Петренка відомо, що до війни працював програмістом, викладав в Університеті “Україна”, брав участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ та готував до таких змагань студентів.

У квітні 2014 Максим потрапив у новостворений добровольчий 2 батальйон оперативного призначення при Національній гвардії України, який пізніше отримав назву Батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Після повернення до мирного життя ветеран продовжив працювати в університеті, став активніше працювати над власними ідеями, отримав грант на розвиток власної справи та написав книгу “Спокійної ночі”.

Це роман-щоденник добровольця 2014 року. Сюжет охоплює проміжок від 20 лютого по 24 липня 2014 року.

“Почати писати мене змусили флешбеки. Вони кидали мене у вир емоцій. Я раз за разом бачив розрив снаряду та відчував удар, що збиває з ніг. Я відчував, що моя підсвідомість вимагає від мене проаналізувати цей досвід. Потім на це наклалося багато чого. Бажання увічнити пам’ять полеглих побратимів. Врешті-решт, бажання залишитися у цьому світі. У якийсь момент бою я повірив, що не виживу. Спогади про цей момент примусили мене задуматися про те, чи існуватиме у цьому світі щось привнесене мною, якщо мене раптом не стане?” — розповідав у 2020 році письменник

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