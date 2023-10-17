Офіційно: помер Сергій Сивохо

Інформація про те, що помер Сергій Сивохо, з’явилася вранці 17 жовтня у Телеграм-каналах. Згодом її підтвердили рідні померлого і його прессекретар, передає НСН.

Отже, офіційно підтверджено смерть Сергія Сивохо, українського телеведучого, гравця КВК та колишнього радника секретаря Ради національної безпеки та оборони підтвердилася.

Його серце перестало битися 17 жовтня о 5.40. Сергію Сивохо було 54 роки.

Причина смерті поки що не називається. Раніше в ЗМІ писали про те, що Сивохо мав важку хворобу.

Помер Сергій Сивохо: що про нього відомо

Місце народження

Народився 8 лютого 1969 року в Донецьку.

Освіта

Базову освіту Сергій отримав у Донецькій школі. Він захоплювався історією, документальними есе, читав фантастику, закінчив музичну школу, вивчав гру на баяні. Під час навчання в школі також здобув фах «водій-автомеханік», навчався у слюсаря-деревопротезиста, вивчаючи майстерність створення протезів на ортопедичному заводі.

Військову службу проходив в будбаті, де освоїв спеціальність «оператор підйомно-козлових пристроїв».

Після армії, Сергій Сивохо закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург («обробка металів тиском»). Трохи пізніше отримав другу освіту за напрямом «економіст-юрисконсульт». Закінчив навчальний заклад за фахом «Менеджмент організацій».

Творча кар’єра

Брав участь у командах КВК: команда КВК ДПІ, “Дрім-Тім”, Збірна СНД, Збірна XX століття. Лідер-вокал команди КВК ДПІ. Куратор “Інтер Ліги” КВК.

Виконав перші в історії КВК музичні пародії – на Луї Армстронга, Сергія Крилова, Володимира Преснякова-молодшого, пізніше на Сергія Челобанова та Тома Джонса. Згодом у різних телепередачах пародіював Євгена Кисельова, Матвія Ганапольського, Михайла Шуфутинського та інших.

Співвласник та продюсер “Мега-радіо”. Якийсь час працював радіоведучим на “Мега-радіо”. Вів телепрограми “Раз на тиждень”, “Біс”, “Як стати зіркою”, “Прихована камера”, “Моя хата з краю” на телеканалі Інтер . Брав участь у телепередачах “Раз на тиждень” та “ОСП-студія”.

У 2009-2010 роках знімався у гумористичній передачі “кухні.tv”.

Працював креативним продюсером Студії Квартал-95.

Політична кар’єра

У 2014 році брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності.

Під час Президентських виборів 2019 року активно підтримував кандидата Володимира Зеленського.

Висунув кандидатуру в народні депутати від партії Слуга народу на парламентських виборах 2019 року (виборчий округ № 49, місто Дружківка, Костянтинівський, Покровський райони Донецької області), проте вибори програв, посів 3 місце, пропустивши вперед мера Дружківки Валерія Гнатенка (ОПЗЖ) та Борис Колесникова (Опозиційний блок).

З жовтня 2019 року до березня 2020 р.р. – радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

7 січня 2020 року брав участь у телемарафоні «Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу», що проводив проросійський телеканал 112 Україна. Крім нього, участь брали лідер гурту «Брати Карамазови» Олег Карамазов та оперний виконавець Володимир Гришко, що відрізняються проросійськими поглядами.

17 лютого 2020 року Сергій анонсував запуск «платформи примирення та єдності», яку презентували 12 березня. На презентації сталась сутичка Сивоха з ветеранами батальйону «Азов».

Сім’я

Особисте життя. Дружина Тетяна – працювала ведучою телевізійних новин. Син Сава Сівохо (нар. у листопаді 2000).

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