Меморіал: вбиті росією. Сергій Школьной-Волошинов, 44 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Школьной-Волошинов

44-річний Сергій Школьной-Волошинов загинув у власній квартирі в Маріуполі 11 березня 2022 року.

Його дружина Надія і діти були тоді в підвалі. Надія пригадує:

«Навколо горіли будинки, осколки залітали у вікна… Діти вирішили піти до тата нагору. Через дві хвилини після того, як вони вийшли, пролунав вибух. Потім ще один. Діти не дійшли до дев’ятого поверху. Вибух застав їх між шостим і сьомим. Їх накривало уламками скла, вони побігли вниз. Пізніше ми довідалися, що з російського танка вистрілили в нашу квартиру двічі. Обвалилася стеля, вибило балкон, вікна, двері, стіни. Сергій там загинув».

Сергій Школьной-Волошинов народився і мешкав у Маріуполі. Був підприємцем – виготовляв шкіряні вироби для авто. Захоплювався кайтсерфінгом і велоспортом.

«Чудовий батько двох дітей. Веселий, енергійний, з великою жагою до життя й нескінченним оптимізмом. Людина з приголомшливим почуттям гумору. Навіть під час війни, без світла, тепла, води й зв’язку, лежачи в підвалі і читаючи дітям книгу, він умів змусити їх сміятися», – розповіла Надія.

У Сергія залишилися дружина, син, дочка і батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/