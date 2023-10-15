У день свого 25-річчя загинув наймолодший командир з 72-ї бригади: оприлюднено його останній допис

У день свого 25-річчя загинув наймолодший командир з 72-ї бригади, помічник депутата Київради Сергій Іконніков. Про важку втрату повідомили у партії «Європейська Солідарність», членом якої був Захисник, передає НСН.

На вугледарському напрямку під час ворожого штурму загинув наймолодший командир підрозділу 72 ОМБр «Чорні Запорожці», активіст «Європейської Солідарності», помічник депутата Київради Сергій Іконніков. Він поліг у бою в день свого 25-річчя, – йдеться у повідомленні

В останньому дописі на сторінці у Facebook Сергій оприлюднив фото величезної вирви від російського снаряду і написав, що тривають важкі бої, тому зовсім не до свят.

«День, який мав би бути особливим, але в той самий час став найскладнішим днем за останні місяці. В такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя, оскільки пі₴&@и лізуть і лізуть. Полегшання лиш від того, що навіть такої воронки не вистачить, аби всі їхні тіла останніх днів закидати. Ми зі свого боку тримаємось. Надзвичайно складно, але тримаємось…», – написав Сергій

«Як боляче… несправедливо, коли йдуть зовсім юні хлопці. Ще вчора ми привітали Serhiy Ikonnikov з його 25-річчям у месенджері. Повідомлення залишилися непрочитаними… У той день він лише встиг написати у фейсбуці, що бої запеклі, а ворог лізе і лізе. Ніколи святкувати… У свій день народження Сергій пішов на щиті. Досі не можу в це повірити… Слава Герою. Помстимося виродкам», – написав Петро Порошенко

Порошенко також повідомив, що це відбулось 13 жовтня близько 14:00, коли Сергій рухався на свою позицію.

В цей час ворожий FPV, який був начинений вибухівкою та металевими елементами, підірвався біля нього… Сам Сергій виконував обовʼязки командира взводу. Три дні тому командир роти подав його на присвоєння первинного офіцерського звання «молодший лейтенант». Сергій завжди був на позиціях зі своїми людьми і в колективі користувався величезним авторитетом. Через що його взвод і клопотав перед командиром роти щодо присвоєння йому первинного офіцерського звання, – написав пʼятий Президент

Він був справжнім патріотом. До повномасшатбного вторгення Іконніков жив заради України. Активіст «Солідарної Молоді», партієць «ЄС», магістр права, відстоював країну на вулицях, а після 2020 захищав її і в урядових стінах. Вже 24 лютого 2022 все змінилося — взяв до рук зброю. Спершу — 206 батальйон, Київщина. Пізніше — навчання. Далі Схід», – пишуть друзі Сергія на сторінці «Солідарної Молоді»

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