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Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю

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Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю
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Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України, передає НСН.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора колишньому командиру окремої бригади територіальної оборони повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень(ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь військової частини нерухомого майна декількох юридичних осіб у м. Дніпро. Це майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу р. Дніпро площею 1,3 га.

Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю

У подальшому цей наказ став підставою для рейдерського захоплення невстановленими особами добровольчого формування, які не мають жодного відношення до цієї військової частини та представників влади, нерухомого майна, демонтажу та знищення будівель.

Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю

Далі вони огородили землю з метою будівництва на ній нових об’єктів нерухомості.

Такими неправомірними діями потерпілим завдано 21 млн грн збитків.

Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю

Екс-командир бригади тероборони допоміг рейдерам у Дніпрі захопити майно і землю

Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність наказу та дій командира.

Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування – ДБР, оперативний супровід – УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.

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