У 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» змінилось командування

Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Замість нього бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій.

Про це інформує hromadske з посиланням на власні джерела у бригаді, передає НСН.

47-ма окрема механізована бригада «Маґура» (47 ОМБр) — військове формування Збройних сил України.

Спершу 47 ОМБр «Маґура» була створена навесні 2022 року як батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а згодом — до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.

Олександр Сак став командиром бригади «Маґура» після її створення у 2022 році. Раніше Сак служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Учасник боїв в зоні АТО/ООС. Улітку 2015 року став командиром роти, а 2019 — командиром 3-го батальйону. Тричі був поранений.

Олександр Павлій з 2022 року був командиром 112-ої окремої бригади територіальної оборони місті Києві. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Північ» Сил ТрО.

Нагадаємо, у липні 2023 року тодішній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Командування ЗСУ задовольнило його рапорт і на місце Маркуса призначили Віталія Аверіна (позивний «Авер»).

Маркус пояснював своє рішення, зокрема, тим, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці, а також через «систематичні приниження сержантського корпусу», «нерозуміння командуванням бригади важливости морального духу бійців» та «некомпетентність офіцерського корпусу».

Ще новини України: ЗСУ на півдні України знищили три ворожі човни та спостережний пункт