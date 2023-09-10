Олег Сенцов на Запоріжжі зазнав чергової контузії. Але позицію було взято (фото)

Відомий кінорежисер і громадський діяч Олег Сенцов, який зараз командує взводом у 47 омбр “Магура”, зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

Як передає НСН, про це він написав у фейсбуці в неділю, 10 вересня.

Сенцов розповів про втрати на ділянці фронту під Роботино, що поблизу Токмака, в Запорізькій області.

“Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята. На жаль, цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило – легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботиним”, розповів офіцер.

За його словами, бій, під час якого він зазнав поранення, був надскладним. Військовий показав на фото кулю, яка застрягла в бронежилеті.

“Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький “подаруночок”, який знайшовся в броніку вже на базі”, написав Сенцов.

Нагадаємо, колишній в’язень Кремля та український режисер Олег Сенцов від початку великої війни росії проти України приєднався до лав ЗСУ. Спочатку він став до лав 204-го київського батальйону тероборони ЗСУ і пройшов уже чимало гарячих точок фронту.

Надалі Олег перевівся до новоствореної 47-ї механізованої бригади “Магура”.

Улітку 2023 року підрозділ Олега Сенцова бере участь у наступі на Запорізькому напрямку в лавах 47-ї механізованої бригади ЗСУ “Магура”. У червні його підрозділ ціною втрат здобув визначений рубіж, хоча їхня машина була підбита.

Влітку Сенцов потрапив під артилерійський обстріл. Сам режисер під час обстрілу отримав поранення. 10 липня Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті.

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