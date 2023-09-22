В Україні подовжено воєнний стан щонайменше до 15 листопада 2023 року, тож військовозобов’язані продовжують отримувати повістки. Адвокатка відповіла на популярні питання про мобілізацію, які українці шукають у мережі.

Про це пише НСН з посиланням на ТСН.

Хто має право служити за місцем проживання

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що проходити службу за місцем проживання мають право мобілізовані військовослужбовці, які мають право на відстрочку (згідно до абз. 4-12 ч. 1 ст. 23 Закону про мобілізацію), але надали свою згоду бути призваним під час мобілізації.

Зокрема це стосується осіб:

з інвалідністю;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

які виховують дитину, яка за відповідним висновком ЛКК хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;

на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителів, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком МСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду;

які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Що таке відношення

Відношення – це документ, написаний від імені командира, в якому зазначено, що конкретний військовий підрозділ готовий прийняти до себе військовослужбовця. У ньому командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово-обліковій спеціальності військовослужбовця.

Чи може мобілізований самостійно обрати частину

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу за відповідними мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань.

“Водночас законодавство не передбачає право військовослужбовця, в тому числі який був призваний на військову службу під час мобілізації, самостійно обирати своє місце служби, військову частину тощо”, зазначила Марина Бекало.

Чи можна піти служити до конкретної частини, якщо маєш відношення

Адвокатка пояснила, що після проходження курсу базової військової підготовки мобілізовані військовослужбовці, які раніше не проходили військову службу та не мали відповідної бойової підготовки, направляються для несення військової служби до військ за відповідними запитами керівників військових формувань з урахуванням їхніх потреб у доукомплектуванні особовим складом.

Положенням про ТЦК СП, Законом про мобілізацію, Положенням про проходження військової служби не передбачені процедури призову на військову службу зокрема і під час мобілізації за відповідним клопотанням (відношенням) від військової частини або іншого військового формування. Виключення становить призов на службу військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки, військовозобов’язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

За словами Марини Бекало, в інших випадках призовна кампанія відбувається за певною процедурою та в обхід ТЦК СП не є можливим. Це пов’язано з цілим комплексом питань: постановки на військовий облік, присвоєння ВОС, проходження ВЛК, без чого підписати контракт або отримати відношення від певної частини неможливо, або інакше кажучи виходить за межі правового поля.

“Звісно, що певна взаємодія між ТЦК СП та військовими частинами та іншими формуваннями відбувається, і можливість просити ТЦК СП призвати за відношенням від конкретної військової частини ніхто не забороняє, але не покладає на ТЦК СП обов’язок його дотримуватися, адже таких процедур законодавством не передбачено. Це виключно питання комунікації між ТЦК СП та військовою частиною, яка зацікавлена в певній кандидатурі”, пояснила адвокатка.

Чи можна військовому перевестись в іншу частину

Переміщення військовослужбовців між військовими частинами, формуваннями здійснюється на підставі відповідного клопотання командирів (відношення), за наявності обґрунтованих підстав.

За словами адвокатки, такими підставами можуть бути:

неможливість проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров’я відповідно до висновку ВЛК;

якщо займана посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів;

за сімейними обставинами – на особисте прохання, на підставі рапорту;

у зв’язку з призначенням на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення;

у зв’язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами;

у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу.

Чи має стосунок ТЦК до переміщення військовослужбовців

Марина Бекало пояснила, що ТЦК СП не мають жодного стосунку до процесів переміщення військовослужбовців із однієї частини до іншої.

Адже після направлення військовозобов’язаного на військову службу ТЦК СП знімають його з військового обліку, і вже такий військовослужбовець підпорядковується своєму прямому військовому командуванню.

“Після звільнення з військової служби за наказом командира відповідної військової частини, звільнений військовослужбовець має звернутися до ТЦК СП з документами про звільнення за місцем своєї реєстрації для взяття його на військовий облік військовозобов’язаних. А отже з моменту призову військовослужбовця до моменту його звільнення з військової служби та взяття ТЦК СП на військовий облік, питання, що пов’язані із проходженням військовослужбовцем військової служби вирішуються виключно відповідними військовими частинами”, розповіла адвокатка.

Чи можна змінити військову спеціальність мобілізованому

Змінити свою військово-облікову спеціальність можливо за відповідною процедурою.

Марина Бекало зазначилароп, що вона передбачена Розділом VI Наказу Міноборони від 10.04.2009 № 170, що полягає у загальновійськовій підготовці для осіб, які не проходили військової служби, фаховій та багаторівневій підготовці/перепідготовці, підвищенні кваліфікації для військовослужбовців за відповідними посадами та ВОС.

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