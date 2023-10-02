На війні загинув 21-річний син голови Ніжинської РВА. У свої юні роки він був командиром взводу. Про загибель Захисника повідомили в Ніжинській міській раді, передає НСН.

У боях на Донеччині загинув 21-річний нацгвардієць, командир розвідувального взводу Костянтин Ковтун із міста Ніжин Чернігівської області.

Син голови Ніжинської РВА загинув на війні

Костянтин – син голови Ніжинської районної державної (військової) адміністрації Григорія Ковтуна.

27 вересня 2023 року єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній звершив у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ міста Ніжина чин похорону загиблого воїна Костянтина Ковтуна.

Костянтин Ковтун народився 6 червня 2002 року, мав молодше офіцерське звання “лейтенант”. Він служив у штурмовій бригаді “Буревій” Національної гвардії України. На війні був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади.

Життя захисника обірвалося 24 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

Колектив Ніжинської районної військової адміністрації висловлює щирі співчуття Ковтуну Григорію Костянтиновичу, начальнику Ніжинської РВА, з приводу непоправної втрати – героїчної загибелі його сина, командира розвідувального взводу батальйону особливого призначення штурмової бригади «Буревій», лейтенанта Ковтуна Костянтина Григоровича, 06.06.2002 року народження. Світла і вічна пам’ять Герою! – йдеться у повідомленні на сайті Ніжинської районної державної адміністрації

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