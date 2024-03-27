«Не ігноруйте сьогодні тривогу» – в ЗСУ прокоментували цей заклик міністра Ткаченка

В ЗСУ прокоментували заклик міністра Ткаченка, який попросив українців не ігнорувати сьогодні тривогу.

Коментар надала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу “Новини.Live”, передає НСН.

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, на третій рік повномасштабної війни варто усвідомлювати, що попередження про небезпеку актуальні постійно, незважаючи на день тижня.

Гуменюк наголосила, що в умовах війни ігнорувати тривогу не можна в жодному разі, тому публікація заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимура Ткаченка пiдходить до будь-якого з днів боротьби з Росією.

Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець має звертати на це увагу та, за потреби, спускатися в укриття для власної безпеки, — заявила Наталія Гуменюк

Зазначимо вранці 27 міністр з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі написав, що сьогодні українцям краще не ігнорувати повітряну тривогу. При цьому ніяких подробиць з приводу того, чому саме сьогодні такий допис, він не озвучив.

Лише додав, що всім балансоутримувачам і власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них.

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