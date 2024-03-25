Завданий в ніч з 23 на 24 березня удар по ЧФ РФ, ймовірно, має дуже серйозні наслідки для країни-агресорки. Повідомляють про ураження трьох кораблів і не тільки. І вже точно, що пошкодження одного з уражених кораблів, який брав участь в анексії Криму, критичні.

НСН розповість все, що відомо на даний момент про це.

Пошкодження ВДК «Ямал» критичні

Пошкодження великого десантного корабля «Ямал», про ураження якого повідомляли раніше, критичні. Про це заявляє Головне управління розвідки МО України сьогодні, 25 березня.

В ГУР нагадують, що 23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора росії. Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.

Повідомляють про ураження трьох кораблів

Раніше в ЗСУ підтвердили, що під час атаки вдалося уразити 2 кораблі – ВДК «Ямал» і «Азов».

А російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела зазначає, що уражених суден три. Серед них також російський розвідувальний корабель ‘Іван Хурс’.

У ніч з 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Збито 11 з них. Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК ‘Азов’ та ‘Ямал’ та розвідувальний корабель ‘Іван Хурс’, – йдеться у повідомленні

За даними джерел ASTRA, в ‘Іван Хурс’ потрапили одразу 2 ракети.

Про постраждалих невідомо. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Удар по ЧФ РФ – коментар Сил оборони півдня

Ураження ще двох російських великих десантних кораблів “Ямал” та “Азов” Силами оборони України завдали істотної шкоди ворожій логістиці та керуванню військами. На цьому в ефірі марафону “Єдині новини” наголосила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Відповідно відбувається переорієнтування в управлінні військами, переорієнтування сил і засобів, оскільки втрачені конкретні керівники… Те що логістика, зокрема, флоту, знову виявилася під ударом, – це знов-таки може скувати корабельно-катерний склад і змусити його залишатися в пункті базування якомога довше, – зазначила вона

На додачу, кожен удар по Чорноморському флоту негативно відображається на морально-психологічному стані армії рф.

Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони, і втручання в подальший розвиток бойових дій, – пояснила Гуменюк

Водночас керівниця пресцентру ОК “Південь” наголосила, що роботи у цьому напрямку в українських оборонців ще багато.

Раніше аналітики заявляли: якщо підтвердяться критичні пошкодження ВДК «Ямал» і «Азов» – то це катастрофа для Росії, адже в такому випадку у ЧФ РФ залишиться лише три великих десантних корабля на плаву.

Пропагандисти вже зараз істерять з приводу того, що Чорноморський флот Росії знищується шаленими темпами, і скоро від нього нічого не залишиться.

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Перші супутникові знімки з Криму

Тим часом, з’явились перші супутникові знімки із результатами ракетних ударів по російських десантних кораблях у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Їх показав OSINT-аналітик Тайлер Роговей у соцмережі X.

На знімку можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень побачити наразі неможливо.

Але один з кораблів відбуксовують в сухий док, – а це означає, що пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів.

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