«Якщо далі так піде, у нас залишаться самі катамарани»: в Керчі потопили корабель «Сергій Котов»

Українські захисники потопили корабель «Сергій Котов» цієї ночі. Інформацію вже підтвердили у ГУР МО України в коментарі “Українській правді”. Раніше вона з’явилася у неофіційних українських джерелах, кримських телеграм-каналах, а також у Z-пабліках, передає НСН.

У Керчі сьогодні після опівночі було гучно, місцеві мешканці нарахували п’ять потужних вибухів. Про це повідомляє Телеграм-канал «Кримський вітер».

Також, із посиланням на свої джерела, він повідомив, що у морі потоплено патрульний корабель. І нібито є жертви серед екіпажу – але ця інформація вимагає підтвердження.

Керченський міст цієї ночі було закрито протягом майже дев’яти годин. Там тривало якесь «обстеження конструкцій».

Удар по кораблю «Сергій Котов» активно коментують рашисти. Так, одіозний «блогер», окупант з позивним «тринадцятий» написав:

Вночі втопили наш патрульний корабель “Сергій Котов”. Вдарили за допомогою БЕК. Коментувати це не хочу. Бо якщо так далі піде, то у складі ЧФ залишаться одні катамарани та гумові банани для відпочиваючих. Пі…ць.

В Керчі потопили корабель «Сергій Котов»: відео моменту

Як стверджують Z-канали, на відео нижче – момент ураження “Сергія Котова”.

Нагадаємо, Сили оборони 14 вересня 2023 року вже завдавали удару по «Сергію Котову». Це – один з «наймолодших» кораблів у військово-морському флоті росії. Його спустили на воду у 2021 році.

Чорноморський флот рф – це символ окупації. Його не може бути в українському Криму, – прокоментував сьогоднішню подію голова ОП Андрій Єрмак

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