Окупований Крим атакували десятки дронів цієї ночі. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Масштабну атаку також підтвердили у міноборони країни-агресорки, передає НСН.

За даними Телеграм-каналу “Кримський вітер“, вночі БПЛА масово атакували півострів. Мешканці стверджують, що серія вибухів пролунала поблизу окупаційної нафтобази у Феодосії.

У бік нафтобази поїхали автомобілі пожежників та швидкої допомоги… Тривожно…, – йдеться у повідомленні

Згодом у Феодосії пролунали нові вибухи. Окупаційна «влада» зупинила рух Кримським мостом.

Телеграм-канал “Кримські бойові чайки” зазначає, що Сили оборони успішно вночі відпрацювали по окупованому Криму. Масовану атаку БПЛА на Феодосію автори оцінюють на “11/10”.

Деталі згодом, але одне можемо точно сказати: окупанти від подаруночків уже жалісливо скиглять, – додали автори

Ось такі повідомлення були у Z-пабліках вночі.

Факт атаки БПЛА на окупований Крим також підтверджує Міністерство оборони Росії. Вороже відомство стверджує, що вночі 38 безпілотників вдарили по півострову. У Шойгу запевняють, що сили ППО нібито знищили усі 38 БПЛА над територією Криму. Про наслідки атаки окупанти традиційно мовчать.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Андрій Аксьонов на момент публікації матеріалу ніяк не коментував атаку БПЛА. Радник колаборанта Аксьонова Олег Крючков лише зазначив, що частково обмежено рух транспорту трасою “Таврида”, яка пролягає від окупованої Керчі до Севастополя. Інші наслідки атаки БПЛА загарбник також замовчує. За даними Телеграм-каналу «Кримськиій вітер», траса перекрита і досі.

Вранці місцеві пишуть, що досі бачать дим. А також, що безпілотників було більше, ніж 38.

Окупований Крим атакували 38 дронів цієї ночі: відео

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