Безпілотники атакували 4 області РФ цієї ночі, палало на нафтопереробному заводі – відео

Безпілотники атакували 4 області РФ цієї ночі, палало на нафтопереробному заводі. Про це НСН повідомляє з посиланням на офіційні заяви губернаторів регіонів Росії та Телеграм-канали, які оприлюднили відео наслідків ударів.

Безпілотники атакували Брянську, Курську, Орловську області і Краснодарський край РФ у ніч на 9 лютого.

Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ, – написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Телеграм.

Він уточнив, що оперативні служби працюють на місці.

Міноборони РФ повідомило, що безпілотники атакували Курську (2 БПЛА), Брянську (5 БПЛА) і Орловську (4 БПЛА) області, а також Краснодарський край (2 БПЛА) і акваторію Чорного моря (6 БПЛА).

Губернатор Орловської області повідомив, що безпілотники намагалися атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу регіону, – йдеться в повідомленні росЗМІ.

За версією росіян, усі БПЛА вони збили.

А тим часом на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї, який атакували дрони, стався вибух і спалахнула пожежа.

Зазначимо, що раніше експерти ISW заявили, про посилення занепокоєння у Росії через суттєву перевагу Збройних сил України у використанні безпілотних літальних апаратів.

Крім того, раніше екс-глава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту “гуде, як бджолиний вулик” через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б’ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу росіян.

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