Повітряна тривога у Києві і на півночі може бути частіше: Росія накопичила ракети «Циркон»

Повітряна тривога у Києві і на півночі країни може звучати частіше. Все через те, що Росія накопичила ракети «Циркон».

Про таке заявила в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН. Після певного ажіотажу в ЗМІ, викликаного такою її заявою, вона пояснила і доповнила свої слова.

Росіяни накопичили в Криму новітні ракети «Циркон» та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва, – заявила Гуменюк

За її словами, останні події показали, що використання ракет з підвищеною дальністю – зокрема ракет «Циркон» вказує на те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися до Київщини та північних регіонів України.

Маємо розуміти, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю, – розповіла речниця

Згодом Гуменюк дала ще один коментар щодо новітніх ракет «Циркон» і їх використання в Україні. Речниця підкреслила, що Росія шукає способи, аби ускладнити роботу українського ППО.

Створено певний ажіотаж за допомогою ЗМІ. Насправді розмова була про те, що ворог може завдавати таких (точкових) ударів і це треба враховувати. Практику ми вже бачили – це удар по Києву балістикою з Криму. Це означає, що ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО, – заявила Гуменюк

При цьому вона додала, що РФ не зупиняється в модернізації свого озброєння.

Ми говоримо про те, що усвідомлюємо які види озброєння ворог готовий застосувати. Що він не зупиняється в модернізації свого озброєння, що він намагається вишукати способи тиску на населення України фактично на всій її території, не тільки прифронтових, – сказала Гуменюк

Вона підкреслила, що українська сторона відстежує цю ситуацію.

Відповідно до цього і відбувається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння. Розуміємо, що вони будуть вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів. Зокрема, вони досить часто зараз повертаються до точкових ударів з тактичної авіації, – додала вона

Ракета «Циркон» – за скільки долітає до різних міст України

Орієнтовний час підльоту ракети «Циркон» до різних міст України:

Київ — 6 хвилин,

Вінниця — 5,5 хвилин,

Запоріжжя — 3,3 хвилини,

Дніпро – 3,9 хвилини,

Одеса — 2,6 хвилини,

Миколаїв – 2,5 хвилини,

Харків, Вінниця – 5,5 хвилин,

Чернігів – 6,6 хвилин

Житомир, Хмельницький – 6,3 хвилин,

Полтава – 4,8 хвилин.

Зверніть увагу: час підльоту орієнтовний. Він може збільшуватися через маневрування ракети під час руху.

Ракета «Циркон» – що про неї відомо

Зазначимо, що 3М22​ «Циркон» вже прийнятий на озброєння у Росії.

Перші відомості про цю ракету з’явилися ще у 2016 році. У червні 2022 року у міноборони Росії стверджували, що «Циркон» взяли на озброєння армії, та нібито стартувало серійне виробництво цієї ракети.

Росіяни повідомляли, що 3М22 «Циркон» має бойову частину вагою 300 кг, її швидкість становить до 6 Махів, а дальність стрільби – 400 кілометрів. У травні 2022 року росіяни говорили, що дальність ракета становить «близько тисячі кілометрів». У листопаді того ж року повідомлялося про замовлення «декількох десятків» цих ракет.

Це «гіперзвукова» ракета, що створюється для озброєння кораблів з універсальними пусковими шахтами УКСК 3С14, які використовуються для запуску крилатих ракет «Калібр» та протикорабельних «Онікс», а також підводними човнами. Вона призначена для ураження, як кораблів, так й стаціонарних об’єктів на суходолі.

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