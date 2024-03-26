Нова російська ракета «Циркон»: за скільки долітає до різних міст України, що про неї відомо

Нова російська ракета «Циркон», яка, ймовірно, була використана під час атаки на Київ 25 березня, має високу швидкість і призначена для ураження великих кораблів та наземних об’єктів.

Про швидкість і час підльоту до деяких міст України розповіли у Силах оборони півдня, передає НСН.

Середня швидкість ракети – 9000 км/год. Часто більше, – зазначили в Силах оборони.

Військові додали, що час підльоту «Циркону» з Криму до Одеси, Херсона, Миколаєва становить до 1 хвилини; Запоріжжя, Дніпра – до 2,5 хвилини; Кропивницького – до 3 хвилин.

Зазначимо, що за словами киян, під час ракетної атаки 25 березня вибухи пролунали через 40 секунд після оголошення тривоги. Тобто сховатися в укритті було нереально.

Нова російська ракета «Циркон»: що ще про неї відомо

«Циркон» позиціонують як гіперзвукову крилату ракету з повітряно-ракетним двигуном, яка здатна маневрувати. Вона передбачена для ураження великих кораблів та наземних об’єктів.

Раніше російський диктатор Путін заявляв, що «Циркон» має дальність польоту понад 1000 кілометрів та розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/с). Летить вона на висоті 30-40 кілометрів.

Існує дві версії того, як «Циркон» наводиться на ціль:

у ракету просто закладаються координати й далі діє лише інерційна система. Це передбачає чималу похибку, яка компенсується потужністю заряду;

ракета зовсім не є гіперзвуковою та наводиться завдяки радіолокаційній головці самонаведення.

Під час атаки балістичними ракетами на Київ вдень 25 березня росіяни могли запустити по столиці України модернізовані ракети «Онікс-М» або «Циркон». Саме вони можуть долітати із території окупованого Криму на таку відстань.

Внаслідок цієї атаки, постраждали 10 людей, серед яких 16-річна дівчина та вагітна жінка. У Печерському районі столиці пошкоджено нежитлову будівлю – а саме приміщення навчального закладу. Ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

У Солом’янському районі пошкоджено багатоповерхівку. А в Дніпровському та Голосіївському районах впали уламки збитих ракет.

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