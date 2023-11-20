«Слухають гімн України і дивляться на портрет Бандери» – як і де живуть російські військовополонені

Як і де живуть російські військовополонені, розповіли журналісти The Times, які побували у найбільшому в Україні таборі для полонених окупантів, передає НСН з посиланням на Главком.

За словами журналістів, росіяни у полоні слухають гімн України о шостій ранку, дивляться на портрет Бандери, поки йдуть до їдальні, працюють за $8 на місяць та купують на них «Кока-Колу» у тамтешній крамниці. А ще стало відомо, що близько третини полонених тут – колишні засуджені. Тому вони намагаються впроваджувати свої «зонівські» порядки.

«39-річний Микола з Приморська пішов на війну, вірячи, що росіяни та українці – це один народ, який розриває віроломне НАТО. Але сьогодні він прокидається о шостій ранку під звуки українського національного гімну, а після сніданку вшановує хвилиною мовчання загиблих внаслідок вторгнення Росії», – ідеться у статті «Я виріс у Радянському Союзі, тож відчуваю, що ми одна країна», – каже росіянин

І саме цю неоімперіалістичну ідеологію табірна влада намагається депрограмувати у полонених до того, як вони повернуться додому.

Водночас, як зазначає речник українського Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко, це як спроба «витягнути когось із релігійної секти», адже росіяни піддаються пропаганді все життя.

На стінах у колонії розміщені фотографії українських діячів, таких, зокрема, як Степан Бандера та Тарас Шевченко.

«Це прискорений курс історії України, який ми даємо в’язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою», – сказав Яценко.

Він згадав цікавий момент, пов’язаний із цим. Один новоприбулий росіянин, побачивши фотографію Бандери, подумав, що це фотографія молодого Путіна.

Зазначається, що українська влада не розголошує, скільки росіян повернули та кількість ув’язнених. Однак заморожування обмінів, запроваджене Москвою влітку, означає, що табір заповнений і потрібно будувати більше.

«Відповідно до Женевських конвенцій, військовополонені працюють шість днів на тиждень, за що їм платять 8 доларів на місяць, що дозволяє їм купувати напої та солодощі в табірному магазині. Coca-Cola на сьогодні є найпопулярнішим товаром», – пише The Times

Близько третини всіх військовополонених у таборі, за словами Яценка, – колишні засуджені, завербовані армією у штрафні частини Шторм-З. Багато з них значно старші за тих в’язнів, які були мобілізовані, або є професійними військовими. Найстаршому, з ким вдалось поспілкуватись журналісту видання, було 58 років.

Яценко також розповів, що деякі колишні засуджені намагалися ввести в таборі «злочинний порядок», заснований на глибоких традиціях російської тюремної ієрархії.

«Деякі з них хочуть спробувати показати, що вони тут великі люди, – сказав він. – Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми говоримо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює»

Нагадаємо, що в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині в Стрийському районі. Тоді держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн.

Раніше ЗМІ показали, як у таборі живуть полонені окупанти. Зокрема, у них є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

Ще у таборі функціонує магазин, в якому полонені можуть придбати їжу, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.

Раніше ми писали: Чим займаються російські військовополонені в Україні – розповіли в міністерстві юстиції

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