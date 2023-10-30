Окупанти зв’язали і вбили українських військовополонених – Стерненко опублікував жахливі кадри (фото)

На Токмацькому напрямку російські окупанти вбили українських військовополонених. Перед цим військовим зв’язали руки.

Про це у телеграм пише громадський активіст Сергій Стерненко, передає НСН.

Армія РФ вчинила черговий злочин та всупереч законам війни влаштувала розстріл групи полонених Нацгвардійців.

“Це жахливі кадри. І світ має їх бачити. Росіяни розстріляли українських полонених. Це сталось кілька днів тому на Токмацькому напрямку. Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці”, зазначив Стерненко.

Він зауважив, що за українських військових помстилися дуже швидко і частину вбивць вже ліквідовано.

“Але винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей. Для помсти допомагайте війську. Для розголосу – поширте англомовний твіт. Світ має бачити це звірство”, додав він.

Cтерненко також опублікував кадри російського злочину.

Окупанти зв’язали і вбили українських військовополонених. Фото 18+

Раніше голова комісії з розслідування подій в Україні Ерік Месе під час засідання Ради ООН з прав людини повідомляв, що військові РФ на тимчасово окупованих територіях України катують до смерті полонених.

На початку вересня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, зґвалтування, погрози сексуальним насильством або інші форми жорстокого поводження.

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