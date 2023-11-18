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Війна

Росія заморозила обміни полоненими: в чому причина

Росія заморозила обміни полоненими
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Керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росія фактично заморозила обмін військовополоненими. Передає НСН.

Росія заморозила обміни полоненими

“Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І в такий спосіб вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців”, – сказав він.

Яценко нагадав, що останній обмін відбувався ще у серпні, коли додому повернулися 22 українські бійці. Україна має багато російських військовополонених і готова їх обмінювати.

“Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників”, – наголосив він.

Раніше ми писали: В Україні відкриється новий табір для військовополонених – подробиці

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