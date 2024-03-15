Скільки ув’язнених та людей з судимістю можна призвати в Україні – названо цифри

Скільки ув’язнених та людей з судимістю можна призвати в Україні, розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Вона назвала орієнтовні цифри.

Нагадаємо, українським в’язням і людям із судимістю хочуть дозволити приєднатися до війська. Станом на зараз існує норма, яка забороняє їм це робити.

Про мобілізаційний потенціал серед засуджених розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, пише “Суспільне“, передає НСН.

Скільки ув’язнених та людей з судимістю можна призвати в Україні

За словами Висоцької, в Україні є близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання. Раніше заступниця міністра зазначала, що уряд насамперед розглядає можливість залучення до армії саме цієї категоріх – засуджених, які вже відбули покарання.

Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб, – сказала Висоцька

Скільки з них відповідають ознакам, щоб приєднатися до лав Збройних Сил, буде відомо згодом, уточнює вона.

Друга категорія – це ув’язнені, які зараз відбувають покарання у в’язницях. Їх налічується 26 тисяч осіб.

Друга категорія – це набагато складніше, це можливість залучати до відсічі збройної агресії людей, які перебувають зараз у в’язницях, є засудженими на сьогодні і саме такий механізм і порядок їх залучення до лав ЗСУ, – сказала Олена Висоцька

Саме це, за її словами, передбачає проєкт закону про мобілізацію осіб, які мають і судимість, і є засудженими, який зареєстрований у парламенті: “І зараз буде жвава дискусія в стінах парламенту щодо прийняття такого закону”.

Призов ув’язнених і людей із судимістю буде добровільним?

Мова про першу категорію, які є вже вільними людьми, так само, як в інших вільних людей, громадян України. Це є конституційний обов’язок кожного, тому нікого не питають про бажання. Є, звісно, добровольчі підрозділи, є інші форми, як служити у ЗСУ. Але загалом йдеться про те, що є призов, військовий облік, і люди готуються до виїзду на фронт і потім служать. Так само мова йде про засуджених, які вже відбули покарання і є на волі, – каже заступниця міністра

Вона нагадала, що заборона людям з судимість служити в армії є застарілою законодавчою нормою часів СРСР.

Але сьогодні дуже специфічні умови – це воєнний стан, це потреба в тому, щоб наповнити наше військо. Тому, звісно, що це дуже логічно, що вільних людей, які придатні допомогти Збройним Силам, можуть призивати без їх погодження або згоди, – наголосила Висоцька

Втім, у якості мотивації для засуджених, які відбувають покарання, може бути умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов’язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов’язкове укладення контракту як умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися, – пояснила замміністра

Висоцька запевнила, що у разі мобілізація буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув’язнених, щоб не було медичних протипоказань.

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

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