Скільки українських військових потрапило у полон в Авдіївці – в ЗСУ і ГУР відповіли

В ЗСУ і ГУР відповіли, скільки українських військових потрапило у полон в Авдіївці. Звісно, цифри орієнтовні.

Інформація ЗМІ про те, що при виході з Авдіївки до російського полону потрапила тисяча українських військових перебільшена в сотні разів. Кількість полонених оцінюється на рівні не більше кількох десятків військовослужбовців. Про це виданню NV повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає НСН.

Зазначається, що 25 лютого на форумі “Україна-2024” начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що список цих полонених у відомстві вже є.

Водночас у ЗСУ кажуть, що кількість полонених під час операції співвимірна для обох сторін.

Як заявив у коментарі NV заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, тисячі українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, немає.

Швидше за все, полонених ми отримали приблизно однаково з обох сторін. Ми теж багато взяли росіян в полон, — майже з кожної їхньої бригади, що наступала. Останніх полонених ми брали ще вчора вночі (24 лютого) і продовжуємо це робити, – підкреслив він.

За його словами, тільки 3-тя ОШБр взяла в полон десятки росіян.

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