Про шокуючі події в Авдіївці, де зараз точаться запеклі бої і наступає орда, а українські Захисники відчайдушно б’ються, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов, який побував на найгарячішій ділянці фронту, передає НСН.

Свій допис Бутусов оприлюднив у Фейсбуці в ніч на 6 лютого.

Сьогодні у Авдіївці я побачив та почув кілька шокуючих та незабутніх подій, – написав журналіст

Розкопали себе самі з-під уламків і повернулись на базу

За словами Бутусова, в Авдіївці два оператори дронів 110-і механізованої бригади після того, як їх будівля була знищена прямим влучанням авіабомби, дивом вижили, розкопали себе самі з під уламків, повернулись на базу, і відмовились від госпіталізації, «тому що не можна залишити наших».

Двоє бійців відстрілювалися до останнього

Також він бачив з дрона, як штурмова група росіян вчора атакувала будинок, де двоє наших бійців відстрілювались до останнього. Будинок згорів, у полон ніхто не здався. «Їх всього два там залишилось, бо людей не вистачає» – розповіли побратиимм. Росіяни туди зайти не змогли, бо оператори, які місяцями сплять не більше чотирьох годин на добу, розбомбили волонтерськими дронами штурмову групу.

І діди пішли, бо в Авдіївці потрібен кожен, хто вміє тримати автомат…

Потім бачив як з іншої позиції, яку ворог захопив вчора, вели нашого пораненого бійця у полон. «Мабуть, ще хтось з ремонтників». Вчора ворог виклав допит нашого полоненого бійця з ремонтної роти, товариші коментують: «Їм сказали, що для захисту Авдіївки зараз потрібен кожен, хто може тримати автомат, і вони пішли, бо треба втримати ці вулиці до дороги, і ці діди пішли, більшість загинули у бою», – пише Бутусов Весь день я бачив як відчайдушно бʼються за Авдіївку наші люди, в яких умовах, як їм буквально усього не вистачає, і вони просять у волонтерів, щоб їм купили зброю та забезпечення, яке не дає держава, бо у держави не вистачає грошей та підготовлених поповнень для захисту Авдіївки, і тому герої платять за цю нестачу своєю кровʼю.

Події в Авдіївці і в тилу

Далі журналіст співставив побачене в Авдіївці з тим, що відбувається у тилу.

А увечері я побачив розслідування Бігус.інфо, як інші військовослужбовці, 30 кадрових офіцерів ДЗНД СБУ, здорові, ситі, вгодовані, на хороших машинах, які їм дає держава, на гроші, які їм дає держава, під час війни проводять три дні у київському готелі, незаконно встановлюючи відеокамери у спальнях дівчат-журналісток, – написав Бутусов І я подумав, що ті, хто це зробив, і ті, хто відправив цих підготовлених військовослужбовців СБУ у готель, коли у окопах Авдіївки змушені битись на смерть літні ремонтники, і ті, хто знаходить гроші на незаконне стеження, на зняття номерів, обідів, машини прикриття, камери, а не знаходить на машини, дрони, антени, камери, РЕБ для Авдіївки – справжні безсоромні покидьки та зрадники України, – додав журналіст

Що відбувається в Авдіївці: дані Генштабу

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

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