Україна запустила серійне виробництво дронів – аналогів російських «Шахедів». Про це повідомив час брифінгу 27 грудня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Далекобійні дрони почали серійно виготовляти в Україні і працюють над їхньою модернізацією.

Коли ми говоримо про те, що називається «український шахед», у нас є більше п’яти аналогів Shahed-131, які серійно виготовляються, і є один виріб, який аналог Shahed-136. В цьому плані можна вибирати будь-яку позицію, і все це серійні вироби, які і серійно виробляються, і покращуються, – розповів Камишін

Також він анонсував нову версію дрона українського виробництва, який літає на відстань 1 100 кілометрів, але не навів деталей.

Камишін пояснив, що уникає уточнень і може розповідати обмежену кількість інформації з міркувань безпеки.

Бо, наприклад, той виріб, який працював раніше на 1 100 кілометрів, скоро буде нова версія, ви про неї почуєте з часом, за результатами застосування. Там, де Shahed-131, аналогічно кожна компанія, кожен вибір покращується і спроможності ростуть, – додав очільник Мінстратегпрому.

За його словами, наступного року держава зможе отримати більше ніж 1000 дронів, які летять на понад тисячу кілометрів.

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