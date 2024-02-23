В чому секрет витривалості ЗСУ у війні з Росією – думка французького генерала

Чого тільки не вигадували росіяни, намагаючись пояснити секрет витривалості ЗСУ у війні з набагато сильнішим ворогом, якомусвтім не вдалося перемогти Україну ні за три дні, ні за три місяці, ні за два роки… Яких тільки нісенітниць не поширювала ворожа пропаганда, аби виправдати свої провали. А секрет зрозумілий і простий. Принаймні, на думку, французького генерала Вінсента Бретона.

Директор Об’єднаного центру концепцій, доктрин і експериментів Франції генерал Вінсент Бретон оцінив згуртованість, мобілізованість та стійкість української нації у війні проти російської федерації.

Про це він заявив під час пресбрифінгу у Міністерстві збройних сил Франції 22 лютого 2024 року.

За два роки Україна показала нам, що в конфлікті високої інтенсивності можна вистояти лише завдяки об’єднаності нації, — зазначив Вінсент Бретон

Загалом він назвав 7 стратегічних уроків, які можна винести з російсько-української війни:

Зміна масштабів інтенсивності війни та повернення війни високої інтенсивності з ядерною риторикою у Європі.

Ця війна відбувається в семи середовищах, в числі яких суходіл, море, небо, космос, кіберпростір, інформаційний простір.

Сховатися на полі бою все важче, оскільки воно стало «прозорішим».

Незважаючи на таку прозорість, все ж важко оцінити наміри та можливості своїх опонентів.

У війні ключове значення відіграють воля і моральний дух.

Необхідно мати велику стратегічну глибину, аби витримати довгу війну.

Спритність, інноваційність і здатність адаптуватися є ключовими факторами переваги у війні.

Що стосується морального духу, то, за словами генерала, сюди входять мужність, твердість, рішучість і навіть впевненість солдатів у своїй місії, у своєму лідеру та у справі, якій вони служать.

Високоефективне озброєння не може бути достатнім саме по собі. Його повинні використовувати жінки та чоловіки із сильною моральною силою, — зазначив Вінсент Бретон

Сильний моральний дух українських воїнів, за словами французького генерала, пояснюється насамперед тим, що вони захищають Батьківщину.

Але, як зазначив Вінсент Бретон, при цьому важливо також, що весь український народ згуртований, мобілізований та стійкий стоїть єдиною силою за своїми воїнами.

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