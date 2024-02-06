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Сказали, що гроші підуть ЗСУ: на Росії у генерала шахраї видурили 50 мільйонів рублів

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Сказали, що гроші підуть ЗСУ: на Росії у генерала шахраї видурили 50 мільйонів рублів

На Росії у генерала шахраї видурили 50 мільйонів рублів. Захоплюючі події відбувалися у Москві. Про пригоди начальника фінансової служби Центрального апарату Міністерства оборони СРСР Анатолія Міренкова розповідає видання База, передає НСН.

Шахраї сказали генералу, що його кошти з банківських рахунків можуть поцупити і відправити в Україну на потреби ЗСУ. Міренков злякався і носив гроші валізами.

Шахраї зустрічалися з військовим прямо біля будівлі Генпрокуратури та вигадали секретні схеми з посольством Мадагаскару.

Анатолію Міренкову зателефонували 24 січня у «Телеграму». Дехто Харитонов пояснив генералу, що прямо зараз у Росії орудують шахраї, які викрадають гроші громадян та відправляють їх в Україну. Міренков занервував. Щоб переконати військового, наступним йому зателефонував «співробітник ФСБ» Власов. У телеграмі так і було зазначено: vlasovv_fsb.

Шахраї надіслали Міренкову документи нібито від ЦП, де було зазначено, що генерал став жертвою злочинців і тепер його заощадження під загрозою. Під чуйним керівництвом Харитонова та Власова, які щоразу люб’язно викликали генералу таксі, за кілька днів Миренков передав шахраям 33 мільйони рублів. Відставний військовий знімав гроші в різних банках і віддавав сумки, набиті готівкою, з рук до рук.

На Росії у генерала шахраї видурили 50 мільйонів

Сказали, що гроші підуть ЗСУ: на Росії у генерала шахраї видурили 50 мільйонів рублів

Одну із зустрічей шахраї, ніби знущаючись, призначили біля будівлі Генпрокуратури. Іншу — біля посольства Мадагаскару. Також звучав пароль, який кур’єр назвав Міренкову, після чого військовий передав йому черговий пакет. Після Міренкова шахраї взялися за його дружину. Жінку змусили зняти 16 мільйонів у відділенні банку на вулиці Кутузова, гроші вона також передала винахідливим людям.

Лише за тиждень генерал з дружиною здогадалися, що їх зухвало обдурили. Пара пенсіонерів втратила 49,9 млн рублів. Генерал написав заяву до поліції. Слідчим він пояснив, що не знав про подібні схеми шахрайства, тому прямо у відділенні з ним провели профілактичну бесіду.

Раніше ми повідомляли: Чи справді ліквідували російського генерала Татаренка під час удару по «Бельбеку»

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