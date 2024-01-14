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Кримінал

В Україні шахраї від імені керівництва РВА виманюють гроші на ЗСУ: як працює схема

від імені керівництва РВА виманюють гроші

На Житомирщині шахраї від імені голови райдержадміністрації Юрія Тарасюка створили фейкові акаунти у месенджерах і виманюють гроші, просячи їх нібито на підтримку Збройних сил. У РДА просять невідкладно повідомляти до поліції у разі отримання такого звернення або наявності інформації про такі випадки.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала пресслужба Житомирської РДА. Там зазначають, що посадові особи Житомирської РДА не звертаються до жителів району, керівників установ та організацій для збору коштів. Передає НСН.

В Україні шахраї від імені керівництва РВА виманюють гроші на ЗСУ

Тарасюк розповів “Суспільному”, що невідомі шахраї скачали фото із його соцмереж і створили фальшиві акаунти, з яких виманюють гроші. За його словами, компаній за цей час встигла скинути шахраям 500 тис. грн.

“Справа ця тягнеться уже кілька місяців – з вересня 2023 року. Невідомі люди створили фальшиві акаунти в месенджерах, підставили туди мої фото і телефонують представникам юридичних і фізичних осіб-підприємців. Вони представляються мною і збирають гроші, як вони кажуть, “на благодійний фонд”. Також вони підробили лист, зробивши його типу на фірмовому бланку Житомирської РВА і розсилають з проханням надати допомогу на благодійну організацію від мого імені. В однієї з наших фармацевтичних компаній шахраям вдалося у такий спосіб видурити 50 тисяч гривень. Всі інші, хто отримував такі листи, зверталися до мене, і я їм пояснював, що це шахраї”, – резюмував Тарасюк.

Голова РВА каже, що заяву до поліції та СБУ написав у жовтні — одразу як дізнався про ці випадки.

“Я написав заяву буквально десь через тиждень після того, як почалися ці розсилки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і здійснюють відповідні процесуальні дії. На жаль, поки що результатів немає — шахраї продовжують обдзвонювати людей, надсилати листи через месенджери і випрошувати гроші від мого імені”, — каже голова РВА.

У Житомирській РВА просять невідкладно повідомити до поліції у разі отримання такого звернення від людей, які видають себе за посадовців райдержадміністрації, або у разі наявності інформації про такі випадки.

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