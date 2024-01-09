Шахрайство під виглядом соцвиплат: в Україні викрито зловмисників – як працювала схема

Шахрайство під виглядом соцвиплат: в Україні судитимуть членів організованого злочинного угруповання. Про це повідомляє кіберполіція, передає НСН.

Кіберполіція Львівщини викрила зловмисників, які розсилали фішингові посилання під виглядом оформлення соціальних виплат. У вказаний спосіб вони отримували доступ до банківських рахунків та заволодівали коштами громадян. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Членів злочинної організації викрили кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчим відділом Львівського районного управління поліції № 2 обласного главку під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, за сприяння працівників служби безпеки «ПриватБанку».

Правоохоронці встановили двох організаторів протиправної діяльності, які залучили до неї ще шістьох спільників віком від 20 до 40 років. Зловмисники створювали фішингові посилання нібито на офіційні вебресурси урядових органів та банківських установ. Надалі такі посилання поширювали серед користувачів популярних соціальних мереж та месенджерів. Потерпілим пропонували оформити грошову допомогу від Президента України, ООН, UNICEF та інших організацій.

Після введення громадянами персональних даних на фішингових вебсайтах шахраї отримували доступ до їхніх облікових записів в онлайн-банкінгу. Фігуранти також замінювали фінансові номери телефонів на підконтрольні. У вказаний спосіб правопорушники заволодівали коштами потерпілих, які «виводили» за допомогою платіжних сервісів та витрачали на власні потреби.

У ході досудового розслідування доведено, що у вказаний спосіб члени злочинної організації встигли завдати понад 700 тисяч гривень збитків.

Правоохоронці провели 14 обшуків за силової підтримки спецпризначенців КОРД та БПОП ГУНП у Львівській області у місцях мешкання та в автівках фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські та сім-картки, гроші на загальну суму майже 400 тисяч гривень, автомобілі, а також вогнепальну зброю та психотропні речовини.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили підозри:

Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);

ч.ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Шістьом правопорушникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, ще двом їхнім спільникам – тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі обвинувальний акт стосовно восьми членів злочинної організації скеровано до суду. Обвинуваченим може загрожувати до п`ятнадцяти років позбавлення волі.

Ще новини України: Шахраї заробляли на військовослужбовцях – викрито схему