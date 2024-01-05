На Житомирщині викрили групу рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом — поліція

На Житомирщині правоохоронці викрили групу рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом, яка, за даними слідства, спеціалізувалася на вимаганні.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як встановили правоохоронці, діяльність угруповання організував місцевий кримінальний авторитет. Його учасники вимагали надумані борги з мешканців міста Коростень. Окрім того, надавали «послуги з врегулювання» фінансових конфліктів.

Сума боргу залежала від матеріального стану потерпілого. В одних вимагали 500 доларів, в інших ця сума могла сягати й 5 тисяч. Процес вимагання завжди супроводжувався погрозами фізичної розправи, пошкодженням чи знищенням майна.

У разі відмови виконувати вимоги, у людей відбирали майно, а якщо і такий метод переконання не спрацьовував, то переходили до фізичного насильства, стверджують у поліції.

Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів вже до восьми епізодів злочинної діяльності. Зокрема, в одного з потерпілих вони відібрали обладнання на понад 300 тисяч гривень.

Ще у кількох громадян, які не погодилися сплатити «борг», члени угруповання відібрали мисливську гладкоствольну рушницю, бензопилу та мобільний телефон, в іншого вимагали понад 180 тисяч гривень.

Оперативники, слідчі, прокурори за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення 2 січня затримали трьох учасників угруповання під час отримання грошей від потерпілого: 900 доларів та 16 500 гривень.

На підставі зібраних доказів організатору та 8 учасникам слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі та участі в злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 та 4 ст. 186 (грабіж),

ч. 3 та 4 ст. 189 (вимагання),

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Також за результатами проведення 28 обшуків поліціянти вилучили майже 6 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті. Також вони знайшли зброю, зокрема і рушницю, яку відібрали в одного з потерпілих. Були й інші речі, які, за даними поліції, підтверджують протиправну діяльність.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Незабаром суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до скоєння інших злочинів на території області.

На Житомирщині викрили групу рекетирів. Відео

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