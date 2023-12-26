На Волині банда «вибивала» гроші у пораненого військового — СБУ

У Волинській області викрили банду, яка «вибивала» гроші у пораненого військового ЗСУ.

Про це повідомили СБУ, передає НСН.

Поранений військовий-гранатометник ЗСУ повернувся з передової для лікування та реабілітації.

За даними слідства, 26-річний засуджений, який вже відбуває покарання в Маневицькій виправній колонії, вирішив «вибити» у знайомого військовослужбовця 3000 доларів надуманого боргу. Наприкінці жовтня 2023 року він зателефонував військовому з погрозами й вимогою віддати гроші.

Далі за справу взялися троє його раніше судимих спільників, які перебували на волі — двоє 24-річних та 22-річний жителі Луцька. За даними СБУ, вони мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Члени угруповання створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали в них гроші за «мирне розв’язання спірних питань». Отримані гроші спрямовували на власні потреби, а також поповнювали «спільну касу», зазначають слідчі.

Члени банди навідалися до житла потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка, погрожували, били його. Унаслідок нападу військовий зазнав черепно-мозкової травми та забою шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам йому погрожували фізичною розправою.

У призначений день передачі коштів, 23 грудня 2023 року, правоохоронці затримали зловмисників в одному із закладів відпочинку у Луцьку.

Наразі всім чотирьом фігурантам (включно із засудженим у колонії) повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Ще новини України: СБУ викрила агентів рф, які коригували удар по багатоповерхівці в Запоріжжі у жовтні 2023 року (фото)