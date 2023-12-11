У росії з колонії зник Навальний: напередодні у нього погіршилось здоров’я

Олексій Навальний “більше не значиться” у виправній колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області РФ, де він відбував термін. Таку інформацію дали адвокатам політика в пенітенціарній установі.

Про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х. Вона зазначила, що захисникам російського опозиціонера не сказали, де він зараз знаходиться. Передає НСН.

У росії з колонії зник Навальний

“Щойно до адвоката вийшли з ІЧ-6 Мелехово і сказали, що ув’язнений Навальний у них більше не значиться. Куди його перевели, говорити відмовляються”, – написала прессекретар Навального.

Ярмиш додала, що в колонії особливого режиму ІЧ-7 Володимирської області Навального теж немає.

Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023

Раніше соратники опозиціонера шість днів не могли вийти з ним на зв’язок, адвокатів до нього в колонію не пускали.

У понеділок, 11 грудня, Олексія Навального в черговий раз не вивели на засідання суду з відеозв’язку.

Минулого тижня політику погано стало в колонії, після цього про нього не було новин. Його соратники намагалися дізнатися, де він, шість днів.

Раніше ми писали: У британській розвідці назвали втрати росії у війні